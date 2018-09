Mosca e Marconi per trascinare il Pisa al primo successo. All’Arena in oltre 6.000 per la prima stagionale

PISA – La carica degli oltre 6.000 dell’Arena spingerà il Pisa SC al suo primo impegno stagionale che vedrà opposti i nerazzurri al Cuneo (fischio d’inizio ore 20.45 diretta Rai Sport).

di Antonio Tognoli

Mister D’Angelo dovrà rinunciare a Maffei che deve scontare un turno di squalifica e Brignani fermo ai box per infortunio. Recupererà per la gara contro l’Arezzo di mercoledì prossimo. Davanti a Gori De Vitis sarà il centrale di difesa coadiuvato da Birindelli e Bischiazzo. Zammarini e Gucher saranno gli esterni di centrocampo con Izzillo Gucher e Di Quinzio che completano il reparto nevralgico. In attacco la coppia Moscardelli Marconi. Prima del match il giusto tributo ad Andrea Lisuzzo che saluterà i tifosi accompagnato dal presidente Giuseppe Corrado dall’alto delle sue 108 partite in maglia nerazzurra. Ricordiamo che anche oggi sarà possibile acquistare i biglietti (massimo 4 a persona) per la gara al Pisa Store di Via Luigi Bianchi o sul sito www.vivaticket.it

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): 1 Gori, 2 Birindelli 30 De Vitis, 4 Bischiazzo, 5 Zammarini, 8 Izzillo, 27 Gucher, 10 Di Quinzio, 23 Lisi, 9 Moscardelli, 31 Marconi. All. Luca D’Angelo. 22 Cardelli, 12 D’Egidio 6 Masi, 13 Meroni, 19 Liotti, 14 Marin, 22 Masucci, 11 Cuppone, 7 Cernigoi.

CUNEO (4-4-2): 12 Coppola, 13 Santacroce, 4 Cristini, 18 Mattioli, 33 Marin, Romano, Bibb, Reymond, Suljic, Borello, Defend. All. Cristiano Scazzola. A disp. 22 Marcone, 31 Di Stasio, 2 Tafa, 36 De Stefano, 23 Cella, 21 Castellana, 19 Spizzichino, 24 Paolini, 5 Said, 10 Caso, 7 Arras, 15 jallow.

ARBITRO: Meleleo di Casarano