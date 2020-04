Moscagol: “Taglierei la mia barba solo per giocare una partita con la maglia della Roma”

PISA – Intervista simpatica e curiosa quella dell’attaccante del Pisa Davide Moscardelli, centravanti del Pisa, ma grande tifoso della Roma rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

di Maurizio Ficeli





“Taglierei la mia barba solo per giocare una partita con la maglia della Roma“.

Sul compagno di squadra con il quale avrebbe voluto giocare Moscagol non ha alcun dubbio: “Sicuramente con Totti. Tuttavia spero che la maglia numero dieci non venga ritirata per sempre: i bambini devono sognare di poterla indossare“.