Mostra di Esher, prorogata fino all’11 Febbraio a Palazzo Blu

Pisa – Grande successo per la mostra sull’artista Escher, che l’8 gennaio l’esposizione sfiora un totale di 60 mila visitatori, dal giorno di apertura. E’ stata infatti prorogata fino a domenica 11 febbraio 2018 la mostra “ESCHER. OLTRE IL POSSIBILE”, ospitata a BLU | Palazzo d’arte e cultura e realizzata da MondoMostre e Fondazione Palazzo Blu , a cura del professor Stefano Zuffi, storico dell’arte e grande conoscitore di M.C. Escher.Due settimane in più per ammirare l’opera straordinaria di Maurits Cornelis Escher per la prima volta a Palazzo Blu di Pisa. La mostra presenta una rassegna completa di tutti gli ipnotici, sorprendenti e spiazzanti capolavori del grande olandese e ripercorre le tappe della creatività dell’artista, soffermandosi in modo particolare sui lunghi e decisivi soggiorni in Italia, tra scenari naturali e memorie artistiche che segnarono in modo profondo il suo stile. Con il contributo della Fondazione Pisa e la collaborazione del Gemeentemuseum Den Haag, Arthemisia e M.C. Escher Foundation, inaugurata il 13 ottobre scorso, l’esposizione “Escher. Oltre il possibile” ha riscosso un grande successo di pubblico con un bilancio di circa 60 mila visitatori, tanto da indurre gli organizzatori a prolungarne l’apertura.

La mostra, che già dopo un mese aveva registrato oltre 15mila presenze, avrebbe dovuto chiudere il prossimo 28 gennaio ma è arrivata la notizia della proroga che consentirà le visite in mostra fino all’11 febbraio. Sarà dunque possibile soddisfare le richieste di prenotazione provenienti da diverse parti d’Italia.

Fino all’ 11 febbraio il percorso espositivo, che rimarrà inalterato, permetterà al pubblico di intraprendere un affascinante viaggio intorno alle oltre 100 opere esposte, tra xilografie, acqueforti e litografie provenienti dalla collezione del Gemeentemuseum Den Haag dell’Aja, con il contributo di alcune curiose soluzioni espositive progettate dall’architetto Cesare Mari.

La mostra “Escher. Oltre il possibile” è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20 (la biglietteria chiude un’ora prima). Il biglietto d’ingresso intero è di 12 euro con audioguida, 10 euro (sempre con audioguida) il ridotto per gruppi e convenzioni. Ridotto a 5 euro con audioguida per gli studenti dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore, valido solo il giovedì. Info: www.mostraescherpisa.it