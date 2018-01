Mostra SCART a Pisa: dal 18 gennaio si cambia look per celebrare i venti anni del progetto

PISA – Quest’anno il progetto SCART compie 20 anni. Per celebrare questo anniversario, nell’ambito del progetto InnovArte, dal 18 gennaio la Camera di Commercio di Pisa e Waste Recycling (Gruppo HERA) propongono una second edition per la mostra ospitata nei locali del MAAC (Meeting Art Craft Center) del Palazzo Affari.

A quarantacinque giorni dall’inaugurazione e a trenta dalla conclusione, la mostra cambia look mettendo in scena alcuni pezzi storici della collezione SCART, proprio per rimarcare e rafforzare questi venti anni di attività di vita del progetto. Molti dei pezzi che saranno ripresentati a Pisa, non erano più usciti dal momento della loro prima realizzazione ed esposizione e sarà interessante vedere come le scelte estetiche di vent’anni fa, quando era pionieristico occuparsi di Waste Art ed Upcycling, intercettino il gusto e la sensibilità contemporanea, assai più sensibile di allora alle tematiche del reuse e del riciclo. Sarà possibile apprezzare numerosi elementi d’arredo che hanno fatto la storia del progetto: divani, tavoli, poltrone tutti rigorosamente realizzati con materiale di scarto. Un nuovo look per la mostra, visitabile fino al 15 febbraio, in una proposta che il regista Alberto Bartalini saprà, come sempre, rendere unica. Dal divano Supermarket del 2000 realizzato con i carrelli della spesa, alla nota scrivania da ufficio 126rouge del 2003, realizzata con le portiere di una 126 rossa appunto, o il settimino Helen icona di Scart, ormai da molti anni e molto altro.

Ad ingresso libero, la Mostra “SCART® il lato bello e utile del rifiuto” è aperta il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 15, il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 18, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Sono anche previste visite guidate gratuite il sabato, la domenica e nei festivi dalle 16 alle 18. La mostra rimarrà chiusa, dal 15 al 17 gennaio, per effettuare il riallestimento.

Ma gli appuntamenti non sono finiti. Il 26 gennaio 2018 a partire dalle 9, l’economia circolare sarà protagonista con il workshop “Dall’economia circolare, le opportunità di business per le imprese” al quale parteciperanno, fra gli altri, Ermete Realacci, Presidente onorario di Legambiente e Presidente di Symbola, Fabio Iraldo, docente della Scuola Superiore Sant’Anna, Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio di Pisa, Maurizio Giani Amministratore Delegato di Waste Recycling ed altri imprenditori che presenteranno le loro storie di successo.

Per informazioni e calendario eventi, è possibile consultare il sito web della Camera di Commercio di Pisa www.pi.camcom.it oppure la pagina Facebook della Mostra @scartline

Cos’è Innovate. E’ un progetto con il quale la Camera di Commercio di Pisa vuole promuovere imprese ed organizzazioni che con il loro lavoro dimostrano di saper coniugare arte e innovazione. Quale edizione sperimentale del progetto, dal 7 dicembre 2017 al 15 febbraio 2018 nei locali MAAC (Meeting Art Craft Center) del Palazzo Affari, è in corso “SCART® il lato bello e utile del rifiuto”, esposizione itinerante a Pisa sotto la regia dell’architetto Alberto Bartalini.