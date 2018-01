MotoClub Pellicorse: i premiati del 2017

PONTE A EGOLA – A conclusione della stagione sportiva 2017, come di consueto il Moto Club Pellicorse di Ponte a Egola presieduto da Giorgio Sardi, ha voluto dedicare una giornata ai piloti e soci del sodalizio non solo con una giornata in moto, dove i piloti presenti si sono potuti allenare liberamente sulla pista “Santa Barbara“, ben sistemata, con annesse premiazioni.

Niente di altezzoso ma un pensiero di ringraziamento a quanti si sono impegnati durante il corso dell´anno, tenendo alta, nello stesso tempo, anche la bandiera di questa società sportiva conosciuta in tutto il mondo grazie ai suoi trascorsi agonistici di oltre un quarantennio, dove non si contano le gare regionali e nazionali oltre a due storiche prove mondiali.

In questa occasione sono state consegnate targhe e medaglie ai premiati (elencati sotto), rivolgendo i più sentiti ringraziamenti per la sensibilità dimostrata al Comune di San Miniato e la Provincia di Pisa, a tutto il personale di servizio in pista durante le gare e gli allenamenti, quindi agli ufficiali di gara, al personale medico e infermieristico e comunque di soccorso in generale, a cura della delegazione di Ponte a Egola della Croce Rossa Italiana, al responsabile della specialità Minicross, Italo Intotero, della formazione Pierluigi Bandini, ai responsabili dei vari comparti, come la segreteria con la preziosissima opera di Donatella Aramini, ma anche il paddock, il cancello di partenza, le biglietterie, l´accettazione, gli addetti alla cura del percorso, ruspisti etc, senza dimenticare l´impagabile servizio del personale di cucina in prevalenza costituito dalle virtuose e sempre attive cuoche. Altri ancora fatto parte dell´organico dei volontari di questo sodalizio i quali, durante il corso dell´intera stagione, si prodigano affinché tutto si svolga nel migliore dei modi.

Piloti premiati

Marco Giusti (MC Pellicorse – Can Am) Campione Italiano Quad Endurance a Coppie – Automatici e Campione Trofeo Assoluto Racing Quad 2017

Michael Lucca (MC Pellicorse – Honda) 1° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Under 35)

Sergio Spinelli (MC Pellicorse – Yamaha) 1° Campionato Toscano Motocross Epoca 125 (Moto fino al 1985)

Simone Cavuoti (MC Pellicorse – Kawasaki) 1° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Over 35)

Cosimo Bellocci (MC Pellicorse – Ktm) 2° Campionato Toscano Minicross Senior

Matteo Colangelo (MC Pellicorse – Ktm) 2° Campionato Toscano Motocross 125 Under 17

Paolo Grossi (MC Pellicorse – Kawasaki) 2° Campionato Toscano Motocross Over 48 MX1

Samuele Mecchi (MC Pellicorse – Ktm) 2° Campionato Toscano Minicross Debuttanti

Alessandro Pieroni (MC Pellicorse – Yamaha) 3° Campionato Toscano Motocross Over 48 MX1

Andrea Coturri (MC Pellicorse – Kawasaki) 3° Campionato Toscano Motocross Over 40 MX2

Ettore Tacconi (MC Pellicorse – Honda) 3° Campionato Toscano Motocross Over 21MX1

Gabriele Barbieri (MC Pellicorse – Husqvarna) 3° Campionato Toscano Minicross Cadetti

Lorenzo Bernini (MC Pellicorse – Suzuki) 3° Campionato Toscano Enduro classe ZU

Marco Mirenda (MC Pellicorse – Suzuki Gsx-r 600) 3° Meeting d´Epoca Regolarità FMI

Andrea Cristofani (MC Pellicorse – Honda) 4° Campionato Toscano Motocross Amatori MX1 Under 35

Francesco Angiolini (MC Pellicorse – Suzuki) 4° Campionato Toscano Motocross Over 21 MX2

Lorenzo Bernini (MC Pellicorse – Ktm) 4° Campionato Italiano MiniEnduro

Dario Morelli (MC Pellicorse – Yamaha) 5° Campionato Toscano Motocross Over 21 MX2

David Bartalucci (MC Pellicorse – Honda) 5° Campionato Toscano Motocross Over 40 MX2

Edoardo Pio Santarella (MC Pellicorse – Husqvarna) 5° Campionato Toscano Minicross Senior

Michele Santinelli (MC Pellicorse – Honda) 5° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Over 35)

Niccolò Basile (MC Pellicorse – Ktm) 5° Campionato Toscano Motocross Primi Passi 65

Basili E. – Basili F. (MC Pellicorse) 6° Campionato Italiano SidecarCross

Francesco Isolani (MC Pellicorse – Honda) 6° Campionato Toscano Motocross Amatori MX1 Under 35

Giacomo Beni (MC Pellicorse – Ktm) 6° Campionato Toscano Minicross Debuttanti

Massimiliano Arenella (MC Pellicorse – Honda) 6° Campionato Toscano Motocross Over 48 MX2

Massimo Domenici (MC Pellicorse – Yamaha) 7° Campionato Toscano Motocross Over 40 MX1

Tommaso Martelli (MC Pellicorse) 7° classe Campionato Toscano MH MiniEnduro Esordienti

Antonio Bassi (MC Pellicorse – Gilera) 8° Campionato Toscano Motocross Epoca Oltre 125 (Moto fino al 1985)

Diego Mastropasqua (MC Pellicorse – Yamaha) 8° Campionato Toscano Motocross Over 48 MX1

Matteo De Paola (MC Pellicorse – Husqvarna) 8° Campionato Toscano Minicross Junior

Maurizio Lucchesi (MC Pellicorse – Kawasaki) 8° Campionato Toscano Motocross Amatori MX1 Over 35

Pierluigi Bandini (MC Pellicorse – Yamaha) 8° Campionato Toscano Motocross Over 40 MX1

Pierluigi Bandini (MC Pellicorse – Yamaha) 8° Campionato Toscano Motocross 125 Over 17

Simone Mugnai (MC Pellicorse – Kawasaki) 8° Campionato Toscano Motocross Amatori MX1 Under 35

Francesco Bartalucci (MC Pellicorse – Husqvarna) 9° Campionato Toscano Minicross Cadetti

Matteo Carli (MC Pellicorse – Honda) 9° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Over 35)

Tommaso Palavisini (MC Pellicorse – Honda) 9° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Under 35)

Carlo Caradente (MC Pellicorse – Kawasaki) 10° Campionato Toscano Motocross Over 48 MX1

Francesco Galli (MC Pellicorse – Ktm) 10° Campionato Toscano Minicross Cadetti

Giacomo Lucchesi (MC Pellicorse – Kawasaki) 10° Campionato Toscano Motocross Over 40 MX1

Luca Ciabatti (MC Pellicorse – Kawasaki) 10° Campionato Toscano Motocross Amatori MX1 Under 35

Andrea Guidi (MC Pellicorse – Beta) 11° Campionato Toscano Motocross Epoca Open

Denny Lucchesi (MC Pellicorse – Ktm) 11° Campionato Toscano Minicross Cadetti

Furio Bandini (MC Pellicorse – Husqvarna) 12° Campionato Toscano Minicross Senior

Alessio Redditi (MC Pellicorse – Ktm) 13° Campionato Toscano Minicross Cadetti

Massimo Corsoni (MC Pellicorse – Ktm) 13° Campionato Toscano Minicross Junior

Andrea Coturri (MC Pellicorse – Kawasaki) 14° Campionato Toscano Motocross Top Driver MX2

Iury Serafini (MC Pellicorse – Honda) 14° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Over 35)

Renato Capecchi (MC Pellicorse – Yamaha) 15° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Over 35)

Claudio Ciabattari (MC Pellicorse – Kawasaki) 17° Campionato Toscano Motocross Amatori MX1 Over 35

Lorenzo Ceccarini (MC Pellicorse – Yamaha) 17° Campionato Toscano Motocross Over 21 MX2

Nicolas Tornaboni (MC Pellicorse – Ktm) 17° Campionato Toscano Minicross Cadetti

Marco Volpi (MC Pellicorse – Yamaha) 18° Campionato Toscano Motocross Over 21 MX2

Tommaso Martelli (MC Pellicorse – Ktm) 18° Campionato Toscano Minicross Cadetti

Eugenio Calcina (MC Pellicorse – Ktm) 19° Campionato Toscano Minicross Cadetti

Massimo Mario Martini (MC Pellicorse – Yamaha) 19° Campionato Toscano Motocross Over 21 MX2

Renato Capecchi (MC Pellicorse – Yamaha) 19° Campionato Toscano Motocross Amatori MX1 Over 35

Lorenzo Enrico Gori (MC Pellicorse – Honda) 20° Campionato Toscano Motocross Amatori MX1 Over 35

Federico Pannocchia (MC Pellicorse – Yamaha) 21° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Under 35)

Delfo Torrisi (MC Pellicorse – Yamaha) 22° Campionato Toscano Motocross Over 21 MX2

Nicola Magozzi (MC Pellicorse – Ktm) 22° Campionato Toscano Minicross Senior

Edoardo Viliani (MC Pellicorse – Yamaha ) 24° Campionato Toscano Motocross 125 Over 17

Matteo Giovacchini (MC Pellicorse – Ktm) 24° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Under 35)

Fabrizio Morotti (MC Pellicorse – Husqvarna) 25° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Under 35)

Cristian Sartini (MC Pellicorse – Ktm) 26° Campionato Toscano Motocross 125 Under 17

Cristian Sartini (MC Pellicorse – Ktm) 26° Campionato Toscano Minicross Senior

Lorenzo Iacovelli (MC Pellicorse – Kawasaki) 30° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Under 35)

Cristiano Lambardi (MC Pellicorse – Honda) 34° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Under 35)

Davide Emanuele (MC Pellicorse – Yamaha) 36° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Under 35)

Biagio Cecoro (MC Pellicorse – Honda) 38° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Under 35)

Giacomo Fabiani (MC Pellicorse – Honda) 40° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Under 35)

Tomas Gorini (MC Pellicorse – Honda) 41° Campionato Toscano Motocross Amatori MX2 (Under 35)

Federico Caparrini (MC Pellicorse – Honda) Campionato Italiano Motorally