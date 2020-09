Motori: meglio un’auto usata o nuova?

PISA – Il dilemma, quando si avvicina l’ora X, è sempre quello: meglio comprare un’auto nuova oppure una vettura usata? Rispondere su due piedi non è affatto semplice, ma con un po’ di ragionamento si può raggiungere una risposta in base alle proprie esigenze ed alle proprie capacità economiche, soprattutto.



Il mercato delle auto usate Pisa è, come sappiamo, da sempre uno dei punti fermi dell’intero comparto. Ed i motivi sono diversi. A partire dal prezzo che, ovviamente, rispetto ad una vettura nuova, è più basso. Altro fattore riguarda la svalutazione. L’auto usata si svaluta meno. Il periodo di maggiore deprezzamento di un’auto è nei primi due anni di vita e lo subiscono soprattutto gli acquirenti di un’auto nuova (appena uscita dal concessionario, un’auto nuova perde già un terzo del suo valore).



Le automobili, come abbiamo visto, sono beni che si svalutano con molta facilità. Esistono alcune eccezioni, ma in generale possiamo affermare che dopo aver acquistato un veicolo nuovo, esso si svaluterà immediatamente non appena ci metteremo alla guida e il suo prezzo di mercato scenderà notevolmente. Ovviamente vi sono veicoli che si svalutano meno nel tempo rispetto ad altri. La svalutazione degli autoveicoli è determinata da molti fattori, ma soprattutto da quelle che sono le esigenze del mercato.



Bisogna poi considerare come sia possibile trovare sul mercato dell’usato vere e proprie occasioni. Non sono rari i casi in cui una vettura sia appartenuta ad un soggetto che abbia percorso pochi chilometri e l’abbia sempre posteggiata in un box coperto. Riuscire ad acquistare un’auto usata di questo tipo consente all’acquirente di portarsi a casa una vettura pari al nuovo al prezzo di una usata. Inoltre l’auto usata conviene di più rispetto all’auto nuova soprattutto se deve essere utilizzata in città, oppure per piccoli spostamenti. Infine è anche possibile comprare un’auto con 200.000 Km. In commercio sono numerosi i modelli posti in vendita con questo chilometraggio ed a prezzi davvero invitanti, ma è sempre bene essere consapevoli che questa percorrenza potrebbe pregiudicare l’affidabilità meccanica se non è stata effettuata una manutenzione accurata.



Le auto nuove



C’è però chi preferisce sempre e comunque acquistare un’auto nuova. Anche se, in questo caso, bisogna sempre mettere in conto che il prezzo della vettura nuova è molto più alto e l’auto si svaluta molto rapidamente specie nel corso del primo anno di vita. Inoltre i costi di assicurazione sono maggiori.



Bisogna poi considerare che l’auto è garantita dal produttore e spesso è accompagnata da un programma di manutenzione personalizzato abbinato all’assistenza su strada. Questo elemento è un vantaggio inconfutabile, perché copre sia eventuali problemi di affidabilità che di sicurezza dei passeggeri. Ed, infine, le auto nuove sono più sicure e consumano meno carburante rispetto a quelle usate.