Muore nel suo negozio di toelettatura per cani

PISA – Roberto Benedettini, 63 anni titolare del negozio di toelettatura per cani “Top Dog” in Via Rainaldo in zona Piagge a Pisa è stato trovato morto.

di Antonio Tognoli

Ad accorgersene un cliente, che ha trovato il negozio chiuso e dall’esterno ha intravisto una persona a terra. È stato da subito dato l’allarme ma l’ambulanza arrivata pochi minuti dopo ha solo potuto costatare il decesso.

Probabile che Roberto sia deceduto per un infarto, ma le cause del decesso sono ancora da accertare.

La redazione di Pisanews esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Benedettini per la scomparsa di Roberto.

La foto sopra è tratta da Facebook