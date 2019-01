PISA – Personale dei VVf del distaccamento di Castelfranco sta intervenendo nel Comune di San Miniato via Tavares a seguito del decesso di una persona finita sotto un trattore agricolo.

Per cause in corso di accertamento un uomo di origini senegalesi di 62 anni è rimasto sotto il trattore perdendo la vita.

Il decesso è stato accertato dal personale del 118.

Sul posto i Carabinieri di San Miniato