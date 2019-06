Mura da scoprire nel week-end a Pisa

PISA – Il Giugno Pisano sulle Mura entra nel vivo nel prossimo fine settimana con un trittico di eventi speciali che permetteranno di scoprire aspetti inediti del camminamento in quota e della storia della città.

Venerdì 7 giugno dalle 19 ‘Che si fa oggi a Pisa?‘, passeggiata sulle Mura con le guide di City Grand Tour per scoprire gli eventi più importanti del Giugno Pisano e di tutto l’anno, partenza dalla Torre Piezometrica ed arrivo in piazza dei Miracoli, sulle orme dell’omonimo volume della serie di ‘A Giro per Pisa, edito da Marchetti editore, biglietto a 10 euro.

Il giorno dopo, sabato 8 giugno, la foto-experience ‘Scatti di Mura‘: una fotografa professionista spiegherà i segreti per le migliori inquadrature e le tecniche per scattare bellissime immagini dall’alto del camminamento: il via alle 18 in piazza delle Gondole, passeggiata fino a piazza dei Miracoli, biglietto a 5 euro. Per ripercorrere la storia della città medievale attraverso torri, porte e antichi quartieri, l’appuntamento è domenica 9 giugno alle 18.30 con ‘A spasso sulle Mura con la Compagnia dello Stile Pisano‘, partenza da piazza delle Gondole, biglietto a 5 euro.

Per tutti gli eventi, prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 050 0987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, diritto di prevendita 1,50 euro. Per le visite guidate si consiglia di venire con le proprie cuffie audio. Informazioni dettagliate sul sito www.muradipisa.it . In caso di maltempo, gli eventi potranno essere rimandati.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promoculturacostituiscono l’associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell’architettura militare dell’epoca. Nella parte settentrionale della città si sono conservate quasi interamente: questo ne ha permesso il restauro e oggi si può percorrere il camminamento in quota, da cui ammirare un inedito panorama cittadino. Il percorso misura 3 km con 4 punti di salita, di cui 3 accessibili alle persone con disabilità; intorno alle Mura si sviluppano 3 ettari di verde urbano, il cosiddetto pomerio