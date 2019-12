Museo delle Navi Antiche: tutti gli appuntamenti per le festività natalizie

PISA – Giochi per bambini e visite guidate per i genitori: cominciano così domenica 8 dicembre gli appuntamenti natalizi al Museo delle Navi Antiche di Pisa.

Per i piccoli il divertimento sarà addobbare l’albero di Natale mentre i genitori saranno impegnati a visitare il Museo.

Si parte domenica 8 dicembre, con una giornata dedicata alle famiglie al museo. Per i bambini è stata pensata un’attività speciale, che li faccia entrare nello spirito natalizio dove realizzeranno piccole decorazioni in tema navale che appenderanno al grande albero di Natale del museo. Nel frattempo i genitori potranno seguire le visite guidate straordinarie (ore 11.30, 15.00 e 16.00 | Durata 2 h | Prenotazione obbligatoria 050 8057880 | € 6 a persona + biglietto) per ammirare le trenta imbarcazioni di epoca romana e scoprire questo museo unico al mondo.

Gli appuntamenti proseguiranno sabato 21 e domenica 22 dicembre con “Arriva Babbo Natale!. In queste due giornate Babbo Natale in persona sarà presente fra le magiche sale del museo e distribuirà piccoli doni a tutti i bambini buoni.

Per il mese di gennaio, in programma domenica 5 gennaio 2020 un incontro con la Befana, durante il quale la simpatica vecchietta distribuirà dolcetti a tutti i bimbi presenti.

Per ulteriori informazioni www.navidipisa.it/eventi

Attività a pagamento, prenotazione obbligatoria allo 050 8057880

Calendario completo di tutti gli appuntamenti:

Domenica 8 dicembre 2019: Facciamo l’albero insieme!

Attività per bambini | ore 11.30, 15.00 e 16.00 | Durata 2 h | Prenotazione obbligatoria allo 050 8057880 | è necessaria la presenza di un genitore all’interno del museo per ogni prenotazione | € 6 a bambino + biglietto

Visita guidata | ore 11.30, 15.00 e 16.00 | Durata 2 h | Prenotazione obbligatoria 050 8057880 | € 6 a persona + biglietto

Sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019: Arriva Babbo Natale! Ore 15.00

Sabato 21, domenica 22 dicembre, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020:

Visite guidate straordinarie a Le Navi Antiche di Pisa!

Visita guidata | Sabato 21, domenica 22 dicembre ore 11.30, 15.00 e 16.00 | Venerdì 3 gennaio ore 11 | Sabato 4 gennaio ore 11 e 15 | domenica 5 gennaio ore 11.30, e 5.00 e 16.30 | Durata 2 h | Prenotazione obbligatoria 050 8057880 | € 6 a persona + biglietto

Domenica 5 gennaio 2020: Arriva la Befana! Ore 16.30