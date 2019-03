Museo Piaggio, iniziative in ambito culturale e turistico con Confcommercio

Pontedera – E’ stato siglato oggi l’Accordo Quadro fra la Fondazione Piaggio Onlus e la Confcommercio della Provincia di Pisa volto a incentivare forme di collaborazione in ambito turistico e culturale fra Il Museo Piaggio e gli imprenditori del territorio.

L’annuncio è avvenuto questa mattina al Museo Piaggio nel corso di una conferenza stampa di presentazione alla presenza del presidente della Fondazione Piaggio Riccardo Costagliola , del presidente area vasta di Confcommercio Alessandro Simonelli , del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli , del presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini, dell’assessore alla cultura del comune di Pontedera Liviana Canovai. Ha parlato di “collaborazione naturale con Confcommercio” il presidente Costagliola “in una ottica di reciproca collaborazione e scambio di visibilità con i commercianti, così da offrire un fitto ventaglio di vantaggi e opportunità alle persone che scelgono di venire al Museo e più in generale a Pontedera”. Via libera all’accordo da parte dei presidenti Simonelli e Condelli i quali hanno sottolineato “l’aspetto strategico di questa sinergia che mette sempre più strettamente in comunicazione turismo e commercio”. “Stamattina si celebra un accordo importante” – ha ribadito il presidente Tamburini – “considerando che il turismo è una voce fondamentale per il nostro territorio e il Museo Piaggio è il museo motorostico più importante d’Europa”. “Il turismo culturale è in crescita e in evoluzione” – ha sottolineato l’assessore Canovai – “e questo accordo, che trova il nostro plauso, è solo un punto di partenza in un contesto in cui cultura vuol dire comunicazione delle migliori realtà della nostra città”.