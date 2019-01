Museo di Storia Naturale: ciclo di incontri a tema in occasione della mostra “Una Montagna di Vita – Ecosistemi d’alta quota e cambiamenti climatici”

PISA – In occasione della mostra fotografica “Una Montagna di Vita – Ecosistemi d’alta quota e cambiamenti climatici”, il CNR e il Museo della Storia Naturale organizzano un ciclo di conferenze a tema. La mostra, ospitata all’interno della Galleria dei minerali del Museo dal 14 dicembre 2018 al 30 aprile 2019, nasce nell’ambito di NextData, un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dedicato allo studio dell’ambiente montano in Italia.

Il programma delle conferenze.

mercoledì 30 gennaio alle ore 16.30

Elisa Palazzi ISAC-CNR

Che caldo in montagna! Cause e conseguenze del riscaldamento alle alte quote

mercoledì 13 febbraio alle ore 16.30

Giorgio Matteucci ISAFOM-CNR

Ecosistemi montani in un mondo che cambia

mercoledì 20 febbraio alle ore 16.30

Marco Doveri IGG-CNR

L’oro blu di montagna: esempi di giacimenti acquiferi della Toscana

venerdì 1 marzo alle ore 16.30

Olga Gavrichkova IRET-CNR

Che fine hanno fatto le praterie? Riscaldamento globale tra pascoli e boschi

mercoledì 6 marzo alle ore 16.30

Giovanni Amori IRET-CNR

Mangia o è mangiato? Chi la spunterà? Storie di prede e predatori in ambiente montano

mercoledì 13 marzo alle ore 16.30

Nicola Destefano IBEX FOTONATURA

Animali nel mirino: la percezione in fotografia naturalistica

venerdì 22 marzo alle ore 16.30

Giampaolo Rossetti UNIPR

Animali fantastici e dove trovarli: gli ostracodi delle sorgenti montane

venerdì 29 marzo alle ore 16.30

Carlo Baroni UNIPI

Itinerari glaciologici sulle montagne italiane: un paesaggio in rapida evoluzione

mercoledì 3 aprile alle ore 16.30

Andrea Lami, Michela Rogora IRSA-CNR

I laghi montani, specchi dei cambiamenti globali

venerdì 5 aprile alle ore 16.30

Maria Cristina Salvatore UNIPI

I ghiacciai delle Alpi Italiane: un tema caldo di grande attualità

mercoledì 17 aprile alle ore 16.30

Riccardo Cerrato UNIPI

Gli alberi, testimoni silenti del clima che cambia

Le conferenze si svolgeranno presso il Museo di Storia Naturale, sono aperte a tutti e sono a ingresso gratuito.

Crediti formativi: Gli incontri sono accreditati da AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali escursionistiche. Crediti riconosciuti da AIGAE: 1 incontro=1cfp.

Per gli insegnanti delle scuole secondarie è possibile iscriversi ad un corso di formazione che include, per

ciascuna conferenza, attività di laboratorio e progettazione didattica, per un totale di 28 ore.