Music and Drink Night da sballo. Musica e divertimento in centro città

PISA – Una serata diversa, con canti, balli e spettacoli quella che è andata in scena venerdì 7 luglio a Pisa grazie alla organizzazione dell’evento “MUSIC & DRINK NIGHT” da parte della Confcommercio di Pisa, la quale si è avvalsa della compartecipazione del Comune di Pisa e della Camera di Commercio/Terre di Pisa, nonché del patrocinio della Regione e del contributo della FIPE, al pari di numerosi sponsor, tra i quali citiamo – solo per il fatto di avere esposto alcuni dei loro prodotti in Piazza XX Settembre e Piazza Garibaldi – la “SCOTTI AUTO” e “RENATO LUPETTI”.

di Giovanni Manenti

Presidente di Confcommercio Pisa, Federica Grassini, con quest’ultima a dichiarare: “Siamo di nuovo qui per animare il Centro Storico con questa bella iniziativa che quest’anno è incentrata in particolare sulla musica e l’animazione per costituire un divertimento sano ed a disposizione delle famiglie intere, ragion per cui rivolgo un caloroso invito a tutti coloro che sono qui presenti a restare per godersi serenamente questa serie di spettacoli e dare un bell’esempio di come si possano coniugare il divertimento con la valorizzazione delle bellezze della nostra città“. Serata iniziata già nel pomeriggio con spettacoli di danza e fitness sotto le Logge di Banchi e di Sport in Piazza Vittorio Emanuele II, per poi entrare nel vivo con l’ufficialità costituita dal canonico taglio del nastro avvenuto in Piazza XX Settembre da parte del Sindaco di Pisa Michele Conti e dalla, con quest’ultima a dichiarare: “S“.

o non posso che ringraziare Confcommercio che ogni anno si impegna nell’organizzare questo tipo di manifestazione che contribuisce a riqualificare il Centro Storico attraverso tali iniziative e sicuramente questa sera avremo modo di ammirare una Pisa diversa dal solito, piena di gente, animata da bambini e famiglie che si godranno una serie di spettacoli che testimoniano l’entrata, oramai già da alcuni giorni, nel mese del Giugno Pisano, tradizionale periodo di appuntamenti ricchi di storia, cultura e divertimento”. Parole a cui si unisce il saluto del Sindaco Michele Conti , il quale sottolinea: “I

Sulla stessa linea anche il commento del Presidente della Camera di Commercio, Valter Tamburini, che tiene a precisare come: “Sono ormai quattro anni, che sono stato nominato Presidente dell’Ente, che partecipo a questa manifestazione che non manca mai di stupirci, visto che quest’anno sono state coinvolte ancora più zone della città, cosa quanto mai importante, anche perché restituire la città alla fruibilità dei cittadini, non solo pisani, ma anche delle località limitrofe e dei turisti, ritengo sia particolarmente importante non solo per le bellezze che Pisa può offrire di giorno, divenendo un punto di accoglienza anche notturno“.