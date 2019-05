Music & Drink Night. Dalle ore 18.30 fino a tarda notte nel cuore di Pisa

La Music & Drink Night, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione del comune di Pisa e della Camera di Commercio di Pisa/Terre di Pisa, con il patrocinio della Regione Toscana e il contributo della Fipe, sarà inaugurata ufficialmente in piazza XX settembre, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità alle 20 e brindisi in piazza Garibaldi.

“Portare quanta più gente possibile a venire in centro” – questo lo scopo della manifestazione nelle parole della presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini: “a partire dalle famiglie, per una festa all’insegna di un divertimento sano, che metta in luce quello che la città può offrire, nella convinzione che la movida è una risorsa positiva e che bisogna saper gestire”.

“Far lavorare di più e meglio le attività commerciali e i locali, grazie all’organizzazione di questi eventi” – è chiaro lo scopo della manifestazione nelle parole del vicepresidente di ConfcommercioPisa Alessandro Trolese che ringrazia “i partner pubblici e i tanti sponsor privati che rendono possibile eventi come questo”.

Sarà una serata all’insegna della musica , di ogni tipo e genere: intense emozioni delle notti anni 90′ in piazza Garibaldi, con i Dj di Rememories [ore 21.30]; tutta la carica ed i ritmi funk e r&b con lo spettacolo musicale diAdriana Hamilton in piazza Gambacorti [ore 19]; Alle 22, i Klimt, la tribute band dei Rolling Stones, pronti a far scatenare piazza Vittorio Emanuele a colpi di hit e grandi successi rock della celebre band britannica; la voce di Silvia Spagnoli,la batteria di Leandro Bartorelli, la chitarra di Meme Lucarelli e il sax diClaudio Fabiani, animeranno via Oberdan.

Le coreografie e le esibizioni della Scuola di danza Elsa Ghezzi, in piazza XX Settembre [ore 18.30]; Cura del corpo e ginnastica Calisthenics in Logge di Banchi [ore 17.30]; dalle 18.30, in piazza Vittorio Emanuele, spazio alle esibizioni sportive, dalle arti marziali ai giochi di squadra. Contemporaneamente, in piazza Vettovaglie la Jazz Swing Dance [ore 18,30]; balli Reggaeton in piazza XX Settembre [ore 19.30].

Per i bambini, sull’asse Corso Italia – Borgo, la vivacità e la freschezza delle attività di animazione itinerante [ore 18.30], il laboratorio di riciclo per bambini è in programma alla stessa ora in Largo Ciro Menotti. Esposizione Auto Scotti in piazza Vittorio Emanuele, e ReLu in piazza Garibaldi.

La Music & Drink Night è resa possibile dagli sponsor: Banco BPM, Pharmanutra, Scotti Auto, Renato Lupetti, Costruzioni Ferrante, Dall’ape alla Zebra, Devitalia, Compagnia Interportuale Pisana, Gambassi, Mabo’s, Intergomma4, Clorofilla Veg&Bio Shop, Omnia Serramenti, Recapiti Ferrari, Bertolini Assicurazioni, Centro Infortunistico Stradale Cis, Formaggi della familgia Busti, Gruppo Forti, Panificio F.lli Borelli, Pro.Mi Sicurezza, Toni Luigi, CST, Eventset, Aurora Catering, Centro Commerciale Pisanova, Tirrenica Mobilità, Bagno Maddalena.