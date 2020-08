Musica. L’America “punta” Serena Rigacci. Il suo singolo in uscita negli States con un Tour Live

PISA – L’America incantata dalla voce soul di Serena Rigacci, cantante pisana che si sta imponendo per le sue performance in questa estate post- Covid. E dopo aver partecipato nelle settimane scorse ad Eliopoli a favore della Piccola Jo, giovedì 3 settembre sarà protagonista in Piazza Belvedere a Tirrenia per la finalissima regionale di “Un Volto per Fotomodella”.

di Antonio Tognoli

Tornando agli States ha incantato la voce Soul di Serena contattata direttamente attraverso il suo produttore artistico e tour manager Andrea Fresu con autori, produttori e big della musica americana.

Da tutto ciò dunque sarà presto lanciato un singolo nel mercato discografico americano. Serena farà un feat con due rapper molto famosi che nessun cantante emergente era riuscito ad ottenere fino ad ora in Italia. Ha fatto breccia con i suoi capelli rosa, ma soprattutto con la sua voce potente. Il disco uscirà in America, ma ne sentiremo parlare sicuramente anche nel resto del continente, anche se ancora tutto è secretato.

Insieme a Serena Rigacci durante l’intervista

Di certo si sa che Serena oggi venerdì 28 agosto compie 18 anni (Auguri!!) e che sta lavorando per preparare un Tour Live in America dove farà uno show di 45 minuti. Non dimenticando le sue radici italiane Serena ha scritto la canzone, oltre che in inglese, anche in italiano, sfruttando la sua abilità e il suo sapere di ben cinque lingue europee (italiano, inglese, spagnolo, ungherese e francese) e la passione per la lingua orientale che l’ha portata a parlare pian piano anche cinese, giapponese e coreano.

Serena Rigacci ha partecipato all’edizione di X Factor in Ungheria

Accanto a Serena una mamma fantastica, Patrizia, che l’aiuta in ogni suo passo, dispensando consigli a destra e a manca. “Non sono la sua Manager, ma cerco di aiutare mia figlia e indirizzarla sempre nella cosa più giusta da fare. Dall’età di otto anni la seguo in Italia e all’estero. Ho seguito molto i consigli di Leonardo De Amicis, una persona straordinaria che ho avuto modo di conoscere in Rai. Il mondo dello spettacolo non è facile e presenta molte insidie soprattutto per i giovani. Comunque sono contenta e soddisfatta di quello che ho fatto per il bene di Serena, persona di talento riconosciuta da tutti”.

In tutti questi anni Serena non ha mai smesso di studiare. Nel 2021 sosterrà l’esame di maturità al Liceo Linguistico Carducci a Pisa. “Non è stato facile per me far coincidere tutti gli impegniartistici con lo studio, ma la determinazione e passione negli anni l’ha portata alla conclusione degli studi”

L’umiltà è la qualità che più si addice a Serena. “Non mi aspetto niente da questa avventura americana. Mi piace vivere il momento, standoperò con i piedi ben saldi a terra. Mi preoccupo solo di lavorare bene e farmi trovare pronto però senza montarmi la testa”.

Sulle esperienze passate invece ricorda quella avuta con Fiordaliso nel musical “La Sirenetta” dove ha interpretato Ariel. “Posso solo dire che Fiordaliso ho avuto modo di conoscerla ed è una persona straordinaria. Diretta, senza peli sulla lingua e di poche parole. La sua critica è solo per farti crescere e per darti nuovi stimoli”.

Sulle cose strettamente legate alla sua persona invece ci svela: “Sto lavorando molto sul mio fisico in prospettiva futura. Tra breve dovrò fare anche diversi video, quindi tengo molto alla cura della mia persona e al mio corpo. Cerco di curare tutti i dettagli con professionalità”