Nardini (PD): “Ceccardi irresponsabile, cerca visibilità mentre l’intero Paese è bloccato. Provo imbarazzo per il suo costante bisogno di attenzione”

PISA – “In piena emergenza Coronavirus Susanna Ceccardi noleggia un pullman da oltre 50 persone e parte per le Canarie con un’improbabile armata. La missione è recuperare gli italiani bloccati lì per le restrizioni conseguenti alla situazione sanitaria. Non so come commentare, perché a volte davvero la realtà supera le peggiori fantasie. Provo imbarazzo per lei, per il suo costante bisogno di attenzione“. Questo il duro commento della Consigliera Regionale Alessandra Nardini (PD) verso l’iniziativa dell’ex Sindaca di Cascina ed Europarlamentare leghista Susanna Ceccardi.

“Ci sono momenti in cui anche gli ego più incontenibili come il suo – prosegue Nardini – dovrebbero recuperare il senso della misura e questo, in cui l’intero nostro Paese è bloccato in casa, è uno di quei momenti. È una pagliacciata indegna, fatta solo per mettersi in mostra in modo totalmente irresponsabile e mettendo in pericolo delle vite. Perché lei può muoversi? Come pensa di garantire le distanze di sicurezza in un viaggio di andata e di ritorno in pullman che durerà giorni e attraverserà più Paesi? Perché, essendo un’Europarlamentare non lavora a una soluzione sicura e istituzionale e invece preferisce la sua faccia sui giornali? Penso che tutto il centrodestra, che la vuole candidare alla Presidenza della Regione, dovrebbe dissociarsi da questo comportamento sgangherato che contraddice i sacrifici che vengono chiesti ai cittadini e insulta la responsabilità di tanti italiani che stanno cambiando le loro vite per il bene di tutti, limitando i propri movimenti. Se proprio si vuole rendere utile e non riesce a stare a casa dia una mano qui, porti la spesa a tanti anziani e disabili, esca per una volta dal suo grottesco personaggio”.