Nasce “Futuro Horeca Pisa”: oltre 40 attività unite in un unico obiettivo

PISA – A Pisa è nata l’Associazione apolitica, apartitica e aconfessionale “FUTURO HORECA PISA” che riunisce oltre 40 delle più storiche attività della provincia di Pisa del settore HoReCa (Hotel, Ristoranti, Cafè, Pizzerie, Bar, Pasticcerie, etc.).

Il direttivo è formato da: Locanda Sant’Agata, La Sosta dei Cavalieri, Osteria dei Cavalieri, La Buca di Carmine Iovine, Ristorante L’Europeo, Il Campano, Il Fantasma dell’Opera, Hostaria repubbliche marinare, La Panacea, Rosemary, La Scaletta, Piropo, Il mio Capriccio.

La presidenza e la rappresentanza di “FUTURO HORECA PISA” è stata affidata all’unanimità a Dino Ricci del Ristorante La Scaletta, vicepresidente vicario Franco Sagliocco de La Sosta dei Cavalieri, vicepresidente Luca Micheletti de La Locanda Sant’Agata.

“FUTURO HORECA PISA” è principalmente un gruppo di amici stretti, oserei dire mestieranti – afferma Dino Ricci – che condividono la stessa passione, la stessa visione di intenti, che oggi più di ieri è necessario estendere con l’obiettivo di fornire risposte a molti problemi attuali. Le attività appartenenti alla nostra associazione portano in dote un bagaglio di esperienze da “addetti ai lavori”, dettagli e sottigliezze che se messe a sistema hanno la potenza di rilanciare l’intero comparto, in primis per poter difendere i più deboli, i nostri collaboratori e dipendenti (che non hanno visto un solo euro di cassa integrazione da mesi), ma anche i nostri fornitori, che senza di noi stanno avendo grosse difficoltà a rimanere in piedi. Siamo realisti, l’horeca prima del COVID19 non navigava certo in acque facili, inutile proseguire nel commentare con dietrologismi che fanno perdere ancora più tempo. In questa fase storica dell’Italia e di Pisa in particolare – continua Ricci – noi vogliamo guardare immediatamente al Futuro facendo leva sulle esperienze e la storicità dei nostri aderenti, che hanno sicuramente qualcosa di utile da dire e da raccontare. Mi preme una precisazione “FUTURO HORECA PISA” non vuole sostituirsi a nessun’altra associazione o confederazione, al contrario sarà disponibile al dialogo con tutti coloro che condivideranno i nostri progetti, i nostri dubbi e perplessità e non ultimo che sposi il principio democratico secondo il quale oggi ci sono io a rappresentare e nell’immediato domani qualcun altro, a patto che Hotel, Ristoranti, Caffè, Pizzerie etc. abbiano nella nostra comunità il ruolo che meritano e sempre per poter continuare a garantire i posti di lavoro. Il 25 maggio 2020 alle ore 16 in Piazza dei Cavalieri abbiamo organizzato un importante flashmob al quale hanno subito aderito altre associazioni di partite iva perché hanno sposato immediatamente la causa, cercheremo già in tale occasione in Piazza dei Cavalieri, fra le più importanti piazze del mondo, dove nascono i più grandi cambiamenti che hanno riguardato non solo Pisa ma l’intera Italia, ribadisco cercheremo di sensibilizzare l’opinione pubblica in maniera pacifica, costruttiva e nel rispetto anche degli ultimi dpcm“.