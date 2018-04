Nata Teatro alle Sfide con “Omaggio ad una generazione perduta”

PISA – Sabato 14 aprile alle 21,30, al Teatro delle Sfide di Bientina, in Via XX settembre 30, Nata Teatro mette in scena lo spettacolo “Omaggio ad una generazione perduta”.

Con Alessandra Aricò, Riccardo Goretti e Lorenzo Bachini. Cena anni ´70 in luogo alle 20,00 a 15,00 euro. Il copione è un vero e proprio un omaggio ad una generazione perduta. Quella generazione di attori, attrici, cantanti, poeti e ballerine che costituiva il mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione italiani dal 1950 alla fine degli anni ´70. Una generazione cresciuta con l´imperativo del talento in mente, persone preparate, parte di un mondo che non c´è più. Un mondo in cui bisognava saper fare qualcosa, e saperlo fare bene, per essere in televisione. Saper suonare e cantare per fare i dischi. Aver da dire qualcosa per fare l´artista. Un mondo che pare oramai quasi impossibile. A quel mondo vada, commosso e divertito, il nostro misero omaggio e il nostro perenne inchino. E chi meglio di questi tre bravi e talentuosi artisti odierni potrebbe mai portare in alto, il più in alto possibile, quest’inchino ai tempi che furono di grandi cuori, di grande rispetto e di leggera intelligenza?