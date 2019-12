Natale alla Città del Teatro di Cascina. Due promozioni speciali a partire dal 9 dicembre

CASCINA – “Stelle di Natale” e “Natale Kids“. Ecco il regalo che la Cittá del Teatro fa al suo pubblico per le prossime feste: un carnet speciale alla stagione serale Nel presente e uno per la Domenica a Teatro dei bambini, entrambi in vendita a partire da lunedì 9 dicembre, in orario di biglietteria.



“Stelle di Natale” è il carnet dedicato ai grandi protagonisti del serale Nel Presente 17 gennaio: Geppi Cucciari in Perfetta; 7 e 8 febbraio: Giulia Lazzarini e Anna Maria Guarnieri in Arsenico e vecchi merletti (una data a scelta); 19 marzo: Silvio Orlando in Si nota all’imbrunire. L’offerta ha un prezzo di 37,50 euro per 3 spettacoli (12,50 euro a titolo) ed è acquistabile soltanto alla Città del Teatro, in orario di biglietteria, fino al 17 gennaio.



“Natale Kids“, l’idea regalo per i bambini, è un carnet con Befana a Teatro, Sconcerto d’amore e 3 titoli a scelta fra gli spettacoli della Domenica a Teatro, da gennaio a marzo 2020. In caso di doppia recita, il carnet è valido sulla replica delle 18.00. Il costo è 22 euro per gli adulti (5,50 euro a titolo) e di 16 euro per i bambini fino a 12 anni (4 euro a titolo) ed è acquistabile soltanto presso la Città del Teatro, in orario di biglietteria, fino al 6 gennaio.

Sempre per Domenica a Teatro saranno disponibili anche gli abbonamenti a 10 titoli nel periodo compreso tra gennaio e marzo. Il costo è di 60 euro per gli adulti e di 48 euro per i bambini fino a 12 anni (ridotto adulto a 52 euro, bambino fino a 12 anni a 40 euro; soci UnicoopFi adulto a 48 euro, bambino fino a 12 anni a 36 euro).

Tutti i carnet saranno confezionati con uno speciale cartoncino di auguri.

INFO

biglietteria tel. 345.8212494, biglietteria@lacittadelteatro.it, www.lacittadelteatro.it.

ORARI BIGLIETTERIA

fino al 24 dicembre: lunedì e martedì dalle ore 10.30 alle ore 15.30; mercoledì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 15.30 e dalle ore 17 alle ore 19; sabato dalle ore 10 alle ore 13.

Giovedì 2 gennaio ore 10.30-15.30 – 17-19

Sabato 4 gennaio ore 10-13

Lunedì 6 gennaio: dalle ore 16