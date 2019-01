Natale di Stelle 2018. Giorno della Befana, clown-musicisti in mezzo a mille palloncini colorati e pupazzi parlanti

PISA – Tre Clown-Musicisti in città per la Befana. Si chiama “Magia di colori” lo spettacolo che si terrà in Largo Ciro Menotti dalle ore 17.30 alle ore 19.00 di domenica 6 Gennaio, ultimo appuntamento del calendario “Natale di Stelle 2018”, coordinato dal Comune di Pisa.

Tre musicisti travestiti da clown condurranno il pubblico in un vortice di emozioni colorate, gonfiando e liberando tantissimi palloni colorati in lattice naturale e non inquinanti, per creare un gioco contagioso che farà divertire grandi e piccini con la musica a fare da unisce.

Insieme a loro anche il ventriloquo Nicola Pesaresi che farà divertire i più piccoli con “Safari Show”, magico mondo di pupazzi parlanti che rappresentano personaggi paradossali. Tra i protagonisti anche il pupazzo della scimmietta Isotta, nota per aver partecipato a “Italia’s Got Talent”, “Eccezionale Veramente” e altre vetrine prestigiose.

Altri eventi del programma “Natale di Stelle 2018” che si conclude nel prossimo fine settimana sono sul Litorale “Il Natale: dal Presepe alla Befana”, a Tirrenia in piazza Belvedere, e a Pisa la possibilità di visitare il presepe degli anni ‘30 dello scultore Enrico Cagianelli alla Casa museo del Centro Cagianelli per il ‘900