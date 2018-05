“Navighiamo insieme” al Porto di Pisa

PISA – Mercoledì 16 maggio al via la terza edizione di “Navighiamo insieme”, la veleggiata dedicata a ragazze e ragazzi disabili, provenienti da diverse regioni d’Italia, uniti dalla passione per il mare e per la vela, strumento efficace per relazionarsi con gli altri e accrescere autonomia e consapevolezza di sé.

Un evento nato per diffondere l’importanza dello sport per i diversamente abili, un concetto che solo negli ultimi anni si sta facendo strada, e che il Porto di Pisa è orgoglioso di sostenere ed ospitare per il secondo anno consecutivo.

Ritrovo alle 10.30 e uscita in mare alle 11 sotto la guida del comandante Simone Cafissi. Alle 14.30 premiazione degli equipaggi alla presenza del General Manager del Porto di Pisa Simone Tempesti e dell’assessore al sociale del Comune di Pisa, Sandra Capuzzi. Nel pomeriggio visita della città dall’alto, con una passeggiata sul camminamento delle mura medievali di Pisa, accessibili anche alle persone con disabilità.

L’evento è organizzato da Associazione Aria Sole Terra & Mare Onlus, con il Porto di Pisa. Parteciperanno le cooperative Cremona Agropolis, LAE e Dolce. Con la collaborazione di Cesvot e Banca Popolare di Lajatico.