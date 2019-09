Se ne va Walter Nicoletti “allenatore buono” dell’era Romeo

PISA – Una notizia luttuosa ha colpito in queste ore il calcio ed anche l’ambiente nerazzurro, Walter Nicoletti, ex allenatore del Pisa ai tempi di Romeo Anconetani ci ha lasciato all’età di 66 anni dopo una lunga malattia.

di Maurizio Ficeli e Giovanni Manenti

LA CARRIERA DA ALLENATORE. Nicoletti iniziò la sua carriera di tecnico con la Vis Pesaro prima di arrivare a panchine prestigiose come Empoli e Pisa ad inizio anni novanta con Romeo Anconetani e poi con il Livorno ed il Cesena, chiudendo nei primi anni 2000 con Spal e San Marino.

L’ESPERIENZA NERAZZURRA. Walter Nicoletti ha allenato il Pisa nell’ultima stagione di Romeo Anconetani (1993,94) in serie B venendo esonerato dopo 22 giornate a seguito della sconfitta per 0-1 del 6 febbraio 1994 a Venezia con il Pisa quattordicesimo e con 19 punti alla pari con il Palermo Fu sostituito da Eugenio Bersellini, nelle restanti 16 partite i nerazzurri collezionano 16 punti, terminando la stagione al 15.mo posto assieme a Pescara ed Acireale. La classifica avulsa dice che Pisa e Acireale devono disputare lo spareggio per non retrocedere in serie C a Salerno. Come tutti ricordano purtroppo i nerazzurri vengono sconfitti 4-3 ai rigori dopo che la sfida si era conclusa sullo 0-0 anche dopo i tempi supplementari.

RUOLO FEDERALE. Malgrado la malattia ha continuato a ricoprire il ruolo di consigliere dell’Associazione degli allenatori di calcio e quello di insegnante di tecnica calcistica al Centro Tecnico di Coverciano.

CONDOGLIANZE DAL PISA SC. Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa di Walter Nicoletti, tecnico che nella sua lunga e prestigiosa carriera visse anche un’esperienza sulla panchina nerazzurra. Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze

Alla famiglia Nicoletti giungano le più sentite condoglianze della redazione di Pisanews e di tutti i tifosi nerazzurri.

RIP Mister Walter Nicoletti.