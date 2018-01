Nella sera di San Silvestro multa da 5mila euro a due minimarket. Subito dopo la festa scattano le operazioni di pulizia

PISA – Durante la festa per la notte di San Silvestro, che ha visto migliaia di pisani e turisti assistere agli spettacoli e ai fuochi sui lungarni, nel corso dei controlli interforze per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, la Polizia Municipale ha multato due minimarket perchè somministravano alcool senza autorizzazione.

Per i titolari 5mila euro di multa. Due multe da 100 euro in piazza delle Vettovaglie a due persone che non hanno rispettato l’ordinanza antivetro.

Subito dopo la festa, dalle 5 di mattina, sono iniziate le operazioni di pulizia e lavaggio delle strade e delle piazze cittadine. 34 operatori di Avr, la ditta che gestisce il global service del Comune di Pisa per pulizia e manutenzione delle strade, sono entrati in azione con 21 mezzi. In totale 8 tonnellate di rifiuti raccolti, 2 in meno dell’anno scorso, grazie all’ordinanza antivetro che ha diminuito la spazzatura prodotta.