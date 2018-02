Neve e vento, codice giallo su tutta la Toscana fino alla mezzanotte di domenica

PISA – La concomitanza di un flusso di correnti orientali sulla Toscana dovuto a un’area di bassa pressione sul Tirreno con l’ingresso di aria molto fredda dall’Europa orientale determinerà, per la giornata di domenica, condizioni favorevoli a nevicate sparse fino a bassa quota. Tutta la regione sarà inoltre interessata da forti raffiche di vento Grecale.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso il codice giallo per neve e vento su tutta la regione a partire dalla mezzanotte di sabato 24 febbraio, fino alla stessa ora di domenica 25. Per il vento, codice giallo a partire dalle ore 13 di sabato sulle zone centrali della regione.

Ecco in dettaglio la situazione prevista.

NEVE: Domani, domenica, nevicate sparse, e in genere di debole intensità, fino in pianura, più frequenti in Appennino e sulle zone centrali e meridionali della regione. Tendenza ad attenuazione e cessazione dei fenomeni dalla sera. Sono previsti accumuli generalmente inferiori ai 2 cm in pianura, possibili su tutta la regione; fino a 10 cm a quote di collina e fino a 20-25 cm a quote di montagna.

VENTO: oggi, sabato, e domani, domenica, venti di Grecale su tutta la regione, con raffiche localmente forti, fino a 60 -70 km/h sull’Arcipelago, fino a 50-60 km/h nell’interno e fino a 80 km/h in Appennino.

MARE: Oggi e domani mari molto mossi al largo o temporaneamente agitati.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.