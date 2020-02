News Crypto e Blockchain del 04/02/2020 Tg Coin ore 17

Contratti intelligenti e blockchain

L’ultima analisi della società di ricerca Gartner ha dipinto un quadro misto dei vantaggi che i contratti intelligenti basati su blockchain possono offrire alle imprese. Uno studio, ha concluso che i contratti intelligenti sarebbero complessivamente positivi per le imprese, ma i termini e le condizioni stabiliti per i contratti intelligenti potrebbero limitare la disponibilità di dati per le imprese.

AlphaWallet, un portafoglio mobile basato su Ethereum, ha annunciato una nuova partnership con Bartercard, l’operatore della più grande borsa commerciale del mondo in cui le piccole e medie imprese barattano il commercio in otto paesi attraverso un mix dinamico di settori. AlphaWallet vuole utilizzare la blockchain per aiutare la comunità globale delle PMI a sviluppare un’economia simbolica con valore connesso. Di recente AlphaWallet e Bartercard hanno sviluppato il portafoglio Qoin. Questo portafoglio utilizzerà Qoin come token di pagamento.

KAIZEN-CLI di Portal Network, una piattaforma di soluzione decentralizzata all-in-one, ha annunciato che ora supporta SKALE Network, una rete blockchain elastica che consente agli sviluppatori di creare potenti DApp Ethereum con poche righe di codice.

Il CEO e co-fondatore George Harrap ha annunciato lunedì che la società, con operazioni a Hong Kong, nelle Filippine, in Indonesia e in Vietnam, chiuderà definitivamente i battenti il 4 marzo. I clienti avranno tempo fino a quel giorno per ritirare liberamente i propri fondi; i clienti possono richiedere prelievi per altri 90 giorni dopo.

BitMEX, piattaforma di scambio di criptovaluta e trading di derivati, è pronta a lanciare un nuovo contratto di scambio permanente (swap perpetuo) per la criptovaluta XRP. BitMEX ha annunciato su Twitter che il contratto di scambio XRP/USD entrerà in vigore il 5 febbraio alle 4:00. Il contratto offrirà una leva fino a 50 volte superiore, secondo le informazioni messe sul sito Web BitMEX. Secondo CoinGecko, un XRP è attualmente valutato circa $0,25.