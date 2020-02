News Crypto e Blockchain del 05/02/2020 Tg Coin ore 13

Le società di criptovaluta stanno correndo per adottare servizi finanziari noti dalla finanza legacy. Presto offriranno agli utenti conti di interesse, modi convenienti per eseguire transazioni e servizi fiscali. Secondo il CEO di Uphold JP Thieriot, la rimozione delle commissioni garantirà un accesso conveniente alla criptovaluta per milioni di investitori al dettaglio. Tassi di interesse più elevati stanno già favorendo l’adozione.

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, l’Intercontinental Exchange (ICE), operatore della New York Stock Exchange (NYSE) e della piattaforma di trading Bitcoin Bakkt, ha fatto un’offerta informale per acquistare eBay. L’offerta ha un valore di $ 30 miliardi. WSJ riferisce che questa non è la prima offerta che ICE ha fatto per acquisire il gigante dell’e-commerce.

Mode, offerto in parte da Twitter e dal co-fondatore di Medium Biz, è un nuovo modo di acquistare e vendere Bitcoin usando un telefono cellulare. L’app è guidata da Jonathan Rowland e dal consulente strategico Biz Stone. L’ultima versione di Mode (1.145) è stata rilasciata il 2 febbraio, dopo che la versione precedente (1.0) era stata pubblicata lo scorso novembre. Mode ha dichiarato che un account può essere aperto in meno di un minuto e che il completamento dei requisiti Know Your Customer (KYC) ne richiede meno di due.

Arms Venture per Salesforce e Samsung hanno partecipato a un secondo evento di finanziamento della Serie C per una startup chiamata Digital Asset. Questo secondo finanziamento della Serie C ha attirato investimenti da Samsung Venture Investment Corporation e Salesforce Ventures. Come startup nella nicchia del software blockchain, Digital Asset ha rilasciato un prodotto chiamato Digital Asset Modeling Language, o DAML, nell’aprile 2019. Digital Asset ha anche coinvolto una veterana della tecnologia: Susan Hauser. Dopo 28 anni in Microsoft, nel ruolo di vicepresidentessa aziendale, entra a far parte del consiglio di amministrazione di Digital Asset.

Airwallex ha stretto una partnership con Visa, il colosso dei pagamenti, per lanciare una carta senza confini. La carta sarà disponibile solo in Australia, ma Airwallex prevede di distribuire il suo prodotto a Hong Kong e nel Regno Unito.

La multinazionale giapponese Sony ha investito in Securitize, un’azienda orientata alla blockchain che aiuta le altre a emettere token di sicurezza conformi, attraverso il suo fondo di venture capital Sony Financial Ventures. Si tratta di un fondo particolarmente attivo nel supportare le tecnologie dirompenti, tra cui l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet of Things e la robotica. Junji Nakamura, direttore di SFV, ha preso in considerazione la blockchain per vari casi d’uso, tra cui la gestione dei diritti digitali. La società potrebbe utilizzare la tecnologia anche per PlayStation 5. I token di sicurezza sono stati considerati la prossima grande tendenza dell’anno, insieme alle stablecoin. Rivoluzioneranno i mercati tradizionali?