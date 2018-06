News per i parcheggi a Volterra. Da agosto due ore gratis in tutti gli stalli blu.

Volterra – Una vera e propria rivoluzione che interesserà i residenti in possesso di tagliando RV o di permesso ZTL: due ore gratis in tutti gli stalli blu della città, usando il disco orario. «Questo rappresenta l’embrione di un vero e proprio piano parcheggi – spiega il sindaco di Volterra Marco Buselli – , mai fatto finora, perché è una misura che, pur salvaguardando le altre esigenze, è rivolta non ad un parcheggio singolo o ad una categoria lavorativa, ma a tutti i residenti del Comune di Volterra, permettendo a tutti di fruire degli uffici, dei servizi e delle opportunità commerciali in città».

«Questa sperimentazione parte soprattutto perché nel 2019,tramite la tassa di soggiorno faremo un grosso investimento di smart parking su tutti gli stalli blu – aggiunge il vicesindaco con delega al bilancio Riccardo Fedeli -, che permetterà al turista e non solo di pagare tramite un app in qualsiasi parcometro della città e di avere in tempo reale la disponibilità dei posti in ogni parcheggio; di poter dare delle agevolazioni mirate ai residenti tramite delle tessere personalizzate e infine di avere il controllo da remoto, di poter calmierare i prezzi secondo i periodi dell’anno. L’iniziativa partirà a livello sperimentale sia per venire incontro ai residenti ma anche per chi lavora a Volterra: per quanto riguarda i residenti per favorire l’accessibilità al centro e favorendo così direttamente e indirettamente le attività e la fruizione dei servizi, l’amministrazione darà possibilità a chi in possesso di tagliando RV di sostare gratis due ore sugli stalli blu; mentre, già prima dell’estate, in un paio di parcheggi, tramite abbonamento mensile, sarà possibile sostare nei posti blu, un modo per favorire chi viene da fuori e lavora in città».

«Un accordo importante per Volterra, per i volterrani e per i nostri commercianti – aggiunge

Gianni Baruffa assessore alle attività produttive – . Una risposta resa necessaria per far sì che “anch’io compro in su” non sia solo un adesivo da attaccare. Una scelta in controtendenza rispetto a quelle di altre città, ma noi vogliamo che Volterra mantenga quell’equilibrio indispensabile tra turisti e residenti. Una città viva riesce ad attrarre molto più di una città cartolina. Questa novità va nella direzione giusta: quella di dare la possibilità di fruire dei servizi che sono in centro (banca, posta, uffici pubblici). Sono sicuro che questa scelta possa fare da apripista ad altri Comuni. Una decisione presa ascoltando i commercianti e cittadini in tutti questi anni».