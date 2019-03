Nicholas Pennington: “Il Pisa ci ha messo in difficoltà fin dall’inizio”

OLBIA – Altro commento sulla partita fra Olbia e Pisa è quello del centrocampista della compagine sarda Nicholas Pennington.

di Maurizio Ficeli

“È stata una partita davvero dura, il Pisa ci ha messo in difficoltà da subito, soprattutto a centrocampo, dove loro sono riusciti a far girare bene palla. Da parte nostra c’era la voglia di andare in campo per spaccare tutto ma, pur mettendocela tutta, non siamo riusciti nel nostro intento”.: “È vero, siamo mancati nel nostro punto di forza, il palleggio, ma più in generale è mancata la capacità di raddrizzare la gara, anche se davanti avevano una squadra molto forte e presente fisicamente. Dispiace per la sconfitta, ora dobbiamo tuffarci a capofitto nel lavoro settimanale per preparare al meglio la prossima partita”.

Foto tratta da Olbia Calcio