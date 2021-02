PISA – Autore di una grande prestazione nella gara con l’Empoli è stato sicuramente Nicholas Siega, che ha recuperato una palla preziosa, lanciando poi a rete Birindelli, il cui gol ha dato il momentaneo vantaggio alla squadra nerazzurra.

di Maurizio Ficeli

“È stata una bella partita che abbiamo saputo interpretare molto bene, c’è un po’ di rammarico per il gol subito e per le occasioni avute, però sapevamo di avere di fronte una squadra importante, ma adesso pensiamo alla prossima partita. Siamo riusciti ad andare in vantaggio con Samuele Birindelli, e’ stato bravo a capitalizzare l’azione, io sono riuscito a recuperare palla per lanciarlo a rete.Il Pisa da questo trittico di partite con le prime della classe esce più che bene con squadre di livello importante, la nostra squadra può lottare con chiunque, siamo riusciti ad interpretare le partite molto bene però non ci dobbiamo accontentare ed andiamo avanti, noi dobbiamo raggiungere la salvezza prima possibile, pensiamo partita per partita e vediamo cosa riusciamo a fare“.