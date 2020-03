Nicholas Siega: “Fa male perdere così…”

PISA – Al termine della gara fra Crotone e Pisa parla Nicholas Siega che ammonito salterà il derby contro il Livorno.

di Maurizio Ficeli



“Dispiace, siamo rammaricati perché abbiamo fatto una buonissima gara e perdere così fa male, peccato per questo finale”.

“Il mio non sembrava un fallo da ammonizione, Armenteros ha accentuato la caduta. Mi dispiace saltare il derby con il Livorno. Non voglio commentare le decisioni arbitrali”.

“Peccato, avevamo fatto una buona gara. Ora lavoreremo per conquistare sabato i tre punti. Sui gol negli ultimi minuti dobbiamo lavorare per mantenere alta la concentrazione fino alla fine. Non abbiamo la classifica che meritiamo questo bisogna dirlo”.