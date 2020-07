Nicholas Siega: “Per me era una partita importante, sono contento per la vittoria”

PISA – Uno dei protagonisti in positivo di questa bella vittoria contro il Cittadella è senza dubbio Nicholas Siega, ex di turno che dà sempre un contributo importante quando viene schierato in campo.

di Maurizio Ficeli

Sentiamo il suo commento: “Sono contento, soprattutto per la vittoria perché per me era una partita importante. A Cittadella ho passato due stagioni importanti e volevo aiutare la squadra a fare risultato e son contento che ci siamo riusciti. Cerco di essere sempre a disposizione del mister, nella mia carriera ho avuto allenatori che mi hanno fatto fare tantissimi ruoli, in questi ultimi anni sto prendendo una posizione nel migliore dei modi per cercare, come ho setto prima, di aiutare la squadra. Il Cittadella ormai non e’ più una sorpresa, hanno una mentalità importante per ambire a qualcosa di importante. Noi siamo ripartiti bene dopo lo stop, in questo momento non dobbiamo pensare assolutamente a nulla nel senso che dobbiamo ricaricare le batterie arrivando alla prossima partita cercando di fare il nostro gioco e fare punti. Questo anno sono arrivato qui a Pisa dopo due anni a Cittadella, dove ho trovato un gruppo compatto come c’era laggiù e la forza di questo Pisa è il gruppo, ci meritiamo questa classifica“.