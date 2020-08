Nicholas Siega: “Questa stagione dovrà essere una base importante per il futuro del Pisa”

PISA – A margine dei saluti finali, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società nerazzurra anche l’attaccante Nicholas Siega, piemontese di Novara, autore tra l’altro di prestazioni determinanti a livello di gol ed assist in questa fase finale del campionato.

di Maurizio Ficeli

Amarezza per non aver centrato i Playoff ma grande fiducia nel futuro. “Dispiace non essere riusciti ad entrare nei Playoff, perche ce lo meritavamo per come abbiamo fatto la stagione ed a quel punto ci credevamo, peccato non esserci riusciti.

“Questa stagione però deve essere la base per un futuro importante, abbiamo fatto una grande stagione dove il nostro obiettivo primario era la salvezza, poi con il passare delle partite siamo arrivati ad un punto dove volevano fare qualcosa di più, non è bastato ma questa deve appunto essere una buona base in prospettiva futura”.

“Della mia stagione sono contento, sono arrivato a Pisa con buonissimi presupposti, ci sono riuscito e credo di aver dato una mano importante alla squadra in questa stagione.“