Nicholas Siega: “Successo importante. Avanti partita dopo partita”

PISA – Per parlare di questo primo successo di campionato si presenta in sala stampa il nuovo arrivato Nicolas Siega. Questo il commento dell’ex Cittadella.

di Maurizio Ficeli

“Siamo contenti del successo, abbiamo fatto una buona gara non era facile su un campo come questo, contro un avversario che aveva molta forza agonistica ed il pubblico dalla sua parte. È stata dura essere stato assente alla prima gara di campionato, comunque importante avere fatto risultato oggi. Ora non bisogna fare calcoli ed andare avanti partita dopo partita”.