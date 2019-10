Nico Gori presenta il suo ultimo disco alla Route 66 ad Asciano Pisano

PISA – Il musicista Nico Gori presenta il suo ultimo disco alla Route 66 di Asciano Pisano, locale in via dei Condotti nel comune di San Giuliano Terme giovedì 3 ottobre a partire dalle ore 22.30.



“Swingin’ Hips”, questo il titolo, è un album fresco, allegro e carico di swing, che vede come ospiti la magnetica Drusilla Foer e un’inedito ‪Stefano Bollani‬ in veste di crooner. Nella sua espressione dal vivo il repertorio del disco, edito da Saifam e disponibile anche su tutte le piattaforme digitali (Spotify, YouTube etc etc) diventa un vero e proprio live show: dinamico, travolgente e che fa ballare.

Nico Gori presenterà il suo nuovo disco con la “Nico Gori Swing 10tet”, una small band da lui creata composta da 10 musicisti che propone un repertorio swing tra brani originali e arrangiamenti del leader, rifacendosi alle serate da ballo dell’America degli anni ’30 e ’40. Il gruppo vanta importanti collaborazioni con artisti del calibro di Renzo Arbore, Stefano Bollani, Rossana Casale, Fabrizio Bosso e Drusilla Foer, con cui ha inciso e si è esibito in alcuni tra i più prestigiosi festival jazz italiani tra cui Umbria Jazz, Ancona Jazz e Ravenna Jazz.

Ecco la squadra di musicisti che si esibirà sul palco della Route 66 ad Asciano Pisano

Nico Gori: leader, arrangements, clarinet

Michela Lombardi: vocal

Piero Frassi: piano

Nino “Swing” Pellegrini: doublebass

Vladimiro Carboni: drums

Mattia Donati: guitar & vocal

Luca Marianini: trumpet

Renzo Cristiano Telloli: alto sax

Moraldo Marcheschi: tenor sax

Silvio Bernardi: trombone

Iacopo Crudeli: speaker & vocal

Per info e prenotazioni sull’evento 050.857126 oppure seguire l’evento Facebook “Nico Gori Swing 10tet“. Inizio cena ore 19.30