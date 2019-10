Nicola Falasco: “Dovevamo chiuderla prima”

PERUGIA – Al termine della gara fra Perugia e Pisa in casa biancorossa parla il difensore Nicola Falasco. Questa la sua analisi sulla partita vinta dalla propria squadra.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo disputato un buon primo tempo con una ripresa un po’ più sofferta ma alla fine abbiamo concesso poco, forse ci è mancata un po’ di lucidità, sicuramente dovevamo chiuderla prima“

Il giocatore di origine bresciana è rimasto in Umbria dopo “rumors” di mercato che lo davano in partenza: “Sono rimasto molto volentieri a Perugia, mi trovo bene col gruppo e in città. Questo nuovo ruolo mi piace perché mi consente di giocare di più la palla. Ho già fatto il centrale in passato sia nelle difese a tre che a quattro”.

La foto sopra è tratta dal profilo Facebook del giocatore