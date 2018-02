Nicola Fratoianni in visita ai lavoratori dei Cantieri di Pisa

PISA – Il capolista di Liberi e Uguali per la Camera Nicola Fratoianni ha visitato martedì 13 febbraio i lavoratori dei Cantieri di Pisa.

“Stamani ho incontrato i lavoratori, che hanno il nostro sostegno – afferma Fratoianni – Ora sbloccare attivazione ammortizzatori sociali e commissari accelerino propria azione. Sono andato stamani ad incontrare una delegazione dei lavoratori della Cantieri di Pisa, storico marchio della nautica pisana, che stanno difendendo con le unghie e con i denti il proprio posto di lavoro, una realtà produttiva importante e di qualità da mesi in crisi.”

“Gli ho espresso il sostegno e la solidarietà di Liberi e Uguali. Ora – prosegue il segretario nazionale di SI – è necessario seguire l’evoluzione della situazione. Occorre spingere perché i commissari garantiscano tempi certi per il passaggio di proprietà e nel frattempo, è urgente sbloccare la situazione per l’attivazione degli ammortizzatori sociali nei confronti di lavoratori che da oltre tre mesi sono senza stipendio. In questo senso – conclude Fratoianni – ci attiveremo per sollecitare una rapida risposta da parte del Ministero del Lavoro”.