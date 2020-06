Nicola Legrottaglie amaro: “Abbiamo dominato anche in dieci”

PISA – Il mister del Pescara Nicola Legrottaglie non può essere soddisfatto del risultato con la sconfitta arrivata al 94′ per mano di un Pisa mai domo. Dalle sue parole traspare amarezza in una intervista raccolta dal sito Tutto Pescara.

di Maurizio Ficeli

“Sono molto arrabbiato in quanto torniamo a casa con zero punti e non è possibile in una partita cosi. Nel secondo tempo abbiamo dominato malgrado fossimo in inferiorità numerica, abbiamo recuperato la gara e potevamo anche vincerla se non avessimo commesso quell’errore finale”.

“Stavamo andando oltre il limite. Prendere un gol del genere al 94esimo da fastidio, perchè la prestazione è stata positiva. Abbiamo commesso un errore assurdo che ci fa andare via con grande malumore. La partita è stata condizionata anche da decisioni estreme, tante ammonizioni per noi. Noi abbiamo subito molti falli senza nemmeno un giallo contro”.

“Alla lunga poi noi siamo stati molto più pericolosi. Rivedrò la partita, ma questa è la mia considerazione e in più eravamo anche con un uomo in meno. Se avessimo sviluppato

meglio il gioco, avremmo creato molte più possibilità di andare a rete. Analizzo la partita nella totalità. Abbiamo tirato meno rispetto a sabato, ma era una partita diversa, loro si sono chiusi, gli abbiamo regalato il gol e l’1-1 era giusto, considerando che abbiamo ripreso una partita in dieci. Non credo ci siano passi indietro, abbiamo fatto fare meno parate al portiere, ma la squadra, soprattutto nel secondo tempo mi è piaciuta. Siamo arrivati bene nella trequarti e non abbiamo fatto bene negli ultimi metri, tenendo conto l’occasione fallita da Pucciarelli. I movimenti sono gli stessi, credo che Galano e Pucciarelli possano fare la prima punta, cosi chiaramente come Maniero. Possiamo sicuramente fare meglio, se arrivi molto alle trequarti e poi sbagli la scelta nell’ultimo passaggio è normale recriminare. Abbiamo inoltre preso ammonizioni, espulsioni e gol in fuorigioco. Un arbitro può anche sbagliare e stasera ne paghiamo le conseguenze. La gestione dei cartellini poteva essere amministrata meglio per non rovinare la partita. Non cambia nulla, ho perso la partita. A me non cambia niente andare a chiedere all’arbitro qualcosa. Il problema è che torniamo a casa con zero punti, l’arbitro sarà giudicato da chi di dovere. Io non ho chiesto nulla, ma loro non rispondono mai e ti considerano come un nemico. Quando fischiano devi accettare e andare avanti. Abbiamo perso e andiamo a casa. Per me abbiamo dominato anche in dieci. Abbiamo dominato su tanti aspetti, sembravamo noi avere l’uomo in più. I cambi hanno dato vivacità, il mio obiettivo era vincere la partita. Aver preso il gol nel primo tempo ci ha destabilizzato e l’espulsione ci ha tagliato le gambe. Avremmo visto un’altra partita. Ma sono contento per la reazione della squadra, lo spirito era quello giusto”.