Nicola Zingaretti: “La Toscana è un modello da non disperdere”

PISA – Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha fatto tappa a Pisa giovedì 17 settembre per sostenere la candidatura di Eugenio Giani come presidente della Toscana.

“In gioco c’è il destino delle famiglie toscane. La destra non ha un programma. In Europa abbiamo ottenuto trecento miliardi di investimenti da spendere. Un patrimonio che non ci possiamo permettere di disperdere” .

“Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono molto bravi a raccontare i problemi della gente, ma non sono altrettanto bravi a risolverli“.

“Ci mobiliteremo fino alla chiusura delle urne per non perdere la Toscana che ad oggi rappresenta un modello da non lasciare in mano alle destre“.

Il saluto di Zingaretti ai militanti fra gli applausi e la canzone “Bella Ciao“.