Nicolas Izzillo: “Avevo una gran voglia di sbloccarmi”

PISA – Il match winner della sfida alla Carrarese è Nicolas Izzillo che con un gran terzo tempo ha deviato alle spalle di Borra al minuto 85 il gol vittoria nel derby.

di Antonio Tognoli

“E’ stato un gol importante una liberazione per me e per la squadra. Abbiamo meritato di vincere. Il gruppo è compatto ci crediamo tutti andiamo d’accordo e chi entra da sempre il massimo. Tutti la pensiamo allo stesso modo. Alla fine pensavamo di non farcela più poi alla fine Minesso ha messo una splendida palla e io ho fatto gol. Alla Juve Stabia ho fatto sette gol e avevo una gran voglia di sbloccarmi anche qui a Pisa”.