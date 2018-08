No alla Moschea a Pisa: 150 volantini per ringraziare gli elettori

PISA – Rinfreschiamoci la memoria: qualcuno ha impedito ai cittadini il #referendum e per questo è stato mandato a casa.

Con il ricorso voluto dai cittadini la vecchia amministrazione è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali ed è stato deciso che l’iter doveva proseguire. I pisani con le elezioni amministrative hanno detto NO alla costruzione della seconda moschea. Infatti la maggioranza ha bocciato le scelte della precedente amministrazione PD e premiato il programma della Lega e del centrodestra.

Per queste ragioni, a partire da oggi, abbiamo affisso in tutta Pisa 150 manifesti, per ringraziare gli elettori e sottolineare la precisa volontà dei cittadini. #rispettiamolavolontàelettorale #ilpopolodecidesempre