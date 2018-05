Noi Adesso Pisa – Fdi: “Destinare l’ex Casa dello Studente ai pisani”

PISA – “Destinare immediatamente l‘ex casa dello studente di via Paradisa ad alloggi da destinare ai pisani per far fronte alla grave emergenza abitativa della città”. A chiederlo è Fratelli d’Italia che lunedì 21 maggio ha visitato la struttura abbandonata dal 2009 con una delegazione guidata dal deputato Giovanni Donzelli e composta anche da Rachele Compare, Maurizio Nerini e Leonardo Sbrana, candidati per il Consiglio comunale con “Noi adesso Pisa – Fratelli d’Italia” alle prossime elezioni amministrative.

Il parlamentare sulla vicenda ha annunciato anche un’interrogazione parlamentare. “Non è possibile abbandonare oltre 10 mila metri quadri di proprietà pubblica – hanno sottolineato gli esponenti di Fratelli d’Italia – è una vergogna sprecare così i 500 posti letto che si potrebbero ricavare da questa struttura.

Locali fatiscenti e danneggiati pieni sporcizia ed escrementi, allagamenti nei garage con pericolo per la presenza di fili elettricI: periodicamente la struttura viene presa di mira da occupanti abusivi.

Lo Stato non può adeguarsi all’immobilismo che danneggia i cittadini, il Comune ha il dovere di attivarsi in tutte le sedi per pretendere che questo immobile sia messo a disposizione della cittadinanza – conclude Donzelli insieme ai candidati per il Consiglio comunale – dopo le elezioni saremo al governo della città e daremo risposte certe”.