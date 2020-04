“Noi sfiliamo per te… da casa” Una sfilata virtuale ideata da Rebecca e Sara Jo

PISA – “Noi sfiliamo per te… da casa” sbarcherà a breve sul web. Il nuovo video evento è nato da un idea di Rebecca Goetzke, show girl, modella americana, ingegnere e ormai volto noto della trasmissione TV 50 Football su 50 canale in collaborazione con Sara Jo Mariotti titolare di Anastacia Fashion Academy e insegnante di bon ton e portamento. Una vera e propria sfilata virtuale di circa un’ora e mezza. Il tema? moda, spettacolo e bellezza ai tempi del Covid-19.

di Antonio Tognoli

Hanno preso parte al video Antonella Zampaletta make up artist, Alessandro Niceri, Mental Coach, Antonia Nicoletti titolare di AEN69, Antonio Giachetti e Lucia Capelli, Centro Formazione Moda.

Rebecca Goetzke

Le interviste realizzate tutte da casa da Rebecca Goetzke parlano delle varie esperienze che rispecchiano naturalmente il momento attuale. Il video accuratamente montato da Max Paoli sarà on line nelle varie pagine social e web tra poche ore.

“Ringrazio Sara Jo Mariotti che ha subito abbracciato il progetto – afferma Rebecca Goetzke – in questo periodo in cui non possiamo spostarci, le nostre ragazze hanno partecipato ognuna da casa propria indossando abiti casual ed elegante e facendo sembrare questa sfilata virtuale un evento vero e proprio come noi siamo abituati ad organizzare. Visto lo stato attuale delle cose e tutti i divieti credo che ci sarà occasione di vedere sui social e sulle varie piattaforme eventi come questo anche per stare vicini ai nostri appassionati che ci seguono sempre ed in questo momento soffrono come noi“.