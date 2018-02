“I nostri candidati terranno alto il nome del Pd”

PISA – “Voterò per il centrosinistra, chi è fuori dalla coalizione non è per l’unità”, inizio questa conferenza stampa, sposando le parole del presidente Romano Prodi – esordisce così Massimiliano Sonetti, segretario provinciale Pd alla presentazione dei candidati dei collegi pisani di Camera e Senato.

PD, presentati i candidati

Tra poco più di un mese, precisamente il 4 marzo, dovremo affrontare la sfida delle elezioni politiche, un appuntamento di profonda importanza per il nostro partito e il nostro Paese. Siamo consapevoli delle difficoltà che dovremo affrontare, ma lo faremo con la forza e l’orgoglio di essere stata la forza di Governo che più ha inciso in questi 5 anni. E’ capitato più di una volta di parlare delle molte politiche che sono state attuate: reddito di inclusione, matrimoni civili, legge sul dopo di noi e sul terzo settore, gli 80 euro, il Jobs act, il biotestamento e la legge sulla responsabilità medica. Ho elencato solo alcuni degli importanti provvedimenti a sigla Pd e centrosinistra, che stanno facendo cambiare passo al nostro Paese, ma non è mia intenzione fare la lista delle cose fatte. Dagli ultimi dati ufficiali stiamo uscendo da una crisi economica che non ci ha lasciato fiato, ma che grazie al nostro partito e al Governo, e qui un pensiero particolare va a Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, stiamo riuscendo a sconfiggere. Ho l’onore oggi di poter presentare i nostri candidati, una squadra di candidati fatta di personaggi di primo piano della politica, competenti e che hanno fatto molto bene nei ruoli ricoperti fino ad oggi. Si tratta di Valeria Fedeli, Ministro dell’Istruzione, università e ricerca, candidata nel collegio uninominale Pisa-Poggibonsi e plurinominale al Senato Toscana 2, Lucia Ciampi apprezzata sindaco di Calcinaia candidata alla Camera al collegio uninominale e plurinominale e Susanna Cenni, punto di riferimento del Pd per quanto riguarda le politiche agricole candidata alla Camera nel collegio uninominale Poggibonsi-Valdera. Poi avremo Rosa Maria Di Giorgi, da tempo amica del Pd pisano candidata al plurinominale Camera Toscana 2 e lo stimato costituzionalista Stefano Ceccanti al plurinominale Camera. Sosterremo convintamente queste persone che terranno alto il nome del nostro partito in questa imminente competizione elettorale. Potremo fare molto bene sul nostro territorio e chiamiamo tutto il nostro popolo a partecipare numeroso e a contribuire a questa campagna elettorale.