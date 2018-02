Notte bianca. Al via le proposte per l’evento di Pontedera

Pontedera – Valentina Belaise presidente di Confcommercio Pontedera, alla luce dell’incontro tecnico organizzativo, si espone su quella che sarà la notte più attesa della cittadina di Pontedera.

“Tutte le proposte per rendere migliore la Notte Bianca sono bene accette, ma resta fondamentale non compromettere in alcun modo l’importanza e la bellezza dell’evento clou che si concentra il sabato sera. L’obiettivo di aumentare l’attrattività di Pontedera è ampiamente condivisibile, ma occorre stare attenti a non penalizzare in alcun modo il grande evento del sabato, il più atteso e quello che caratterizza da sempre il format della Notte Bianca. E’ chiaro che, se oltre il sabato, si riuscissero a trovare nuove risorse e opportunità per prolungare la festa anche la domenica, tutto questo sarebbe certamente un fatto positivo, a condizione però di non dissipare la forza e la bellezza della Notte Bianca in troppi rivoli più piccoli, con il rischio di ridurne le potenzialità di attrazione presso il grande pubblico”.

“In ogni caso” – conclude la presidente di Confcommercio Pontedera – “per noi sarà determinanate il pensiero e l’opinione dell’assemblea dei commercianti convocata il prossimo 5 febbraio. Quella sarà l’occasione giusta per confrontarsi tutti insieme e trovare una soluzione che sia contemporaneamente la più condivisa ed efficace”.