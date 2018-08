“Una Notte di Piacere”. Casciana Terme accende i vostri sensi

CASCIANA TERME – Sabato 1 settembre a Casciana Terme sarà una serata in cui farsi travolgere dal vortice di prelibatezze, musica, divertimento e mille altre sorprese, per immergersi in un’esperienza di gusto e svago poiché, stando alle parole di Pascal, “l’anima del piacere è nella ricerca del piacere stesso”. Cibo, benessere e stupore saranno garantiti alla ottava edizione di “Una notte di piacere. Casciana accende i vostri sensi”, manifestazione organizzata e autofinanziata dal Comitato Cascianese dei commercianti, con il contributo e il patrocinio diConfcommercio Provincia di Pisa, Comune di Casciana Terme Lari e la collaborazione della ProLoco.

Torna la notte che accende i sensi, la notte della luce magica, la notte della musica e dei balli, la notte del buon cibo e degli spettacoli ad ogni angolo, grazie ad un programma articolato e suggestivo che animerà le vie del centro di Casciana.

Si comincia alle 19, con l’apertura dei punti ristoro in Largo Mazzini, via XX Settembre, via Cavour, piazza Garibaldi, via della Sorgente: dalla pizza al tartufo delle colline sanminiatesi, dai bomboloni alla grigliata, dal fritto di pesce alla birra artigianale, dalla zuppa toscana alla trippa!

A seguire, una esplosione di spettacoli: dalle ore 21,30 Live Music e lo spettacolo della Scuola di Danza Fidanzi, Discodera Project in Piazza Minati e Laboratorio delle Bolle Giganti in Piazza Garibaldi, dalle 22 alle 23, sempre in Piazza Garibaldi lo spettacolo Capsule Corp Cartoon Cover Band e il gran finale a mezzanotte con il cielo che si riempirà di colore, magia e suggestione.

A completare l’offerta, lungo il percorso cittadino, ci saranno un mercatino di arte e mestieri e una mostra fotografica del FotoClub ScattoMatto.

“Valorizzare Casciana Terme è il nostro intento” – commenta soddisfatto Ivo Dini, presidente del Comitato Cascianese dei commercianti – “il format si rinnova grazie al fatto che ci saranno due punti di spettacolo principali, dj set e spettacolo della cover band dei cartoni animati che faranno divertire grandi e piccini, sicuramente tutto è possibile grazie all’importante contributo dei commercianti del territorio e dell’amministrazione comunale”.

“L’impegno dei commercianti è ammirevole” afferma entusiasta il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni. “Vogliamo accogliere visitatori e turisti rispondendo in pieno ai loro desideri, offrendo loro buon cibo, buon vino, benessere e spettacolo e invitandoli a visitare i nostri negozi”.

Conferma grande attenzione al territorio Confcommercio Provincia di Pisa, nelle parole del Presidente di Area Vasta Alessandro Simonelli:“Queste sono occasioni per promuovere quanto di bello e straordinario è capace di offrire la nostra Provincia, incentivare lo shopping e far gustare i prodotti locali è quello che gli imprenditori faranno in questa serata, in una cornice straordinaria quale è Casciana Terme”

Presente alla Conferenza Stampa di presentazione avvenuta all’interno della “Sala della Lettura” delle Terme di Casciana anche la Direttrice delle Terme di Casciana Arabella Ventura che conclude spiegando che la serata sarà anche “un’occasione di benessere salutare, relax e godimento, grazie alla presenza di un punto dimostrativo dei trattamenti estetici e curativi delle Terme all’interno del giardino di Villa Borri”.