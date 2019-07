“Una Notte Stellare per Jo” al Porto di Pisa. Kinzika Group: “Aiutiamola a realizzare il suo sogno”

MARINA DI PISA – Un grande evento benefico caratterizzerà la serata del 24 luglio a partire dalle ore 20.30, presso il ristorante Yatch Club Repubbliche Marinare al Porto di Pisa dal titolo “Una Notte Stellare per Jo” a favore della bambina di due anni di Tirrenia che ha bisogno di un operazione costosissima (500.000 euro) in Florida per evitare l’amputazione del suo piedino.

di Antonio Tognoli

Tutto il ricavato della serata sarà donato alla famiglia della piccola. La serata organizzata dal KINZIKA GROUP è stata patrocinata dal Comune di Pisa e dalla Società della Salute Zona Pisana in collaborazione con la discoteca Reverse Sound Café di Pisa I ragazzi del Branco Pisano e il Comitato “I Sogni di Jo”.

Molti personaggi del mondo dello spettacolo e artisti di Aria Fresca & Company si sono mobilitati e parteciperanno alla serata a titolo gratuito. Tra gli altri Graziano Salvadori, Katia Beni, Stefano Bellani, Gaetano Gennai, Vanessa Lunetta, Jerry e Gelli, Gianluca Calandrino e Anna Maria Cianci, Mirko Bongi, i 30 Corde e molto altri.

PRENOTAZIONI. Ingresso spettacolo più apericena euro 20, solo spettacolo euro 10. Per partecipare alla serata è necessario prenotare ai seguenti numeri: Irene 333.7693343 oppure Chiara 346.9744065.