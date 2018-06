Novità in tema di raccolta differenziata per Volterra. Un chip per calcolare il grado di differenziata

Volterra – Nel corso dell’anno verrà messa a punto una vera e propria rivoluzione con l’introduzione di chip in grado di calcolare quanto si differenzia. In questo modo la tariffa verrà modulata: chi differenzia di più, pagherà di meno, a scapito di chi non intende differenziare o lo fa con risultati scadenti.

«I “sacchetti intelligenti” permetteranno così di affrontare, come era stato auspicato da tantissime persone durante gli incontri partecipativi durante i quali ci siamo confrontati con oltre un migliaio di cittadini, la seconda fase del processo di differenziata che abbiamo attivato – spiega l’assessore Massimo Fidi – . La fase attuale ha superato il 70% ed il porta a porta è stato esteso anche in molte aree di campagna, eliminando il degrado».

«Stiamo anche mettendo a punto la fattibilità del trattamento della frazione umida a livello locale – aggiunge il sindaco Marco Buselli -, che già avevamo proposto in Asv, ma a cui era stato preferita l’idea di trattare rifiuti speciali, seppur non pericolosi»