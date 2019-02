Nuoto Master, Canottieri Arno seconda ai campionati regionali

PISA – Nuoto master, la Canottieri Arno Pisa ha conquistato il secondo posto (fascia C fino a 20 atleti) ai campionati regionali che si sono svolti lo scorso 9 e 10 febbraio a Colle Val d’Elsa, bissando l’ottimo risultato ottenuto nel 2018. Un oro, nove argenti e cinque bronzi: questo il bottino di medaglie conquistate dai 13 nuotatori pisani che hanno partecipato alla competizione, un successo accompagnato dell’ottima media di 786 punti a gara.

Scilla Torri ha vinto il titolo regionale negli 800 stile libero (categoria M40) con il tempo di 11 minuti 30 secondi e 80 centesimi, impreziosendo ulteriormente la sua prestazione con un argento nei 200 stile libero. Argento per Luigi Lombardo negli 800 stile libero M35, Tomaso del Corso nei 100 stile libero (M55), Marco Diani nei 100 rana (M50), Leonardo Montinaro nei 100 misti (M25), Giacomo Licciardello nei 200 stile libero (M45). Argento nei 50 farfalla per Federica Ercoli, che ha bissato con un bronzo nei 100 farfalla, e doppio argento per Alessio Filidei negli 800 stile libero e nei 200 dorso (M50). Infine doppia medaglia di bronzo per Federica della Tommasa nei 100 stile e nei 100 misti (M40) e bronzo per Elena Jaccheri nei 100 misti (M50). Di bronzo anche la staffetta 4×50 mista M200-239 con Della Tommasa, Jaccheri, Diani e Del Corso.

Da citare le buone prestazioni di Giacomo Chiofalo, Donato Farina e Torquato Garulli, che hanno confermato o migliorato i loro tempi anche se non sono andati a medaglia. Soddisfatti l’allenatore Riccardo Busoni e il direttore tecnico Giorgio Abis che hanno visto i loro atleti premiati dopo una stagione di intensi allenamenti.