Nuova apertura a Marina di Pisa. In via Maiorca “The Burger Point&Grill – Coffee Bar” é realtà

MARINA DI PISA – A Marina di Pisa arriva una nuova attività che va ad ampliare l’offerta gastronomica del Litorale Pisano: The Burger Point&Grill – Coffee Bar, di Marco Spinnato e Antonella Orofini, che gestiscono il nuovo locale in via Maiorca insieme alla figlia Luana.

All’inaugurazione erano presenti il presidente di Confcommercio ConfLitorale Fabrizio Fontani e la referente territoriale di Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli. Il locale offre una vasta scelta di hamburger con carne di qualità e rigorosamente di provenienza italiana, fatta eccezione per alcune varietà reperibili solo in altri Paesi, oltre a primi piatti e secondi.



“Dopo aver aperto un bar a Marina di Pisa abbiamo deciso di buttarci in questa nuova avventura” dice entusiasta la titolare Luana Spinnato. “Insieme ai miei genitori abbiamo allestito un locale innovativo in grado di offrire una cucina originale e di qualità, senza perdere i gusti tradizionali. Ci auguriamo che il pubblico risponda presente, può trovarci a tutte le ore: dalla colazione fino alla cena, senza dimenticare il pranzo”.

“Questa apertura è davvero un bel segnale per il nostro Litorale, e in particolare per Marina di Pisa e via Maiorca” commenta il presidente di Confcommercio ConfLitorale Fabrizio Fontani. “In questo modo la strada, una vera e propria porta d’accesso verso il lungomare, viene impreziosita da una nuova attività che costituisce un importante valore aggiunto a questa zona”.

“Avere un’offerta gastronomica di qualità significa offrire un indiscutibile elemento di attrazione per cittadini, turisti e visitatori che arrivano a Marina di Pisa” prosegue Fontani. “Negozi, botteghe, ristoranti e attività commerciali sono un prezioso biglietto da visita per il nostro Litorale, che grazie all’impegno di imprenditori e commercianti offre sempre ottimi motivi per essere visitato durante tutto l’anno, e non solo nei mesi estivi”.