Nuova apertura straordinaria del Palazzo Arcivescovile a Pisa

PISA – In occasione dell’apertura straordinaria del palazzo arcivescovile – in programma nei pomeriggi dei sabati 27 ottobre e 3 novembre – l’ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici, in collaborazione con l’Opera della Primaziale di Pisa, ha organizzato l’esposizione di quattro croci processionali provenienti dal territorio dell’antica arcidiocesi di Pisa (XII-XVI secolo).

Il progetto espositivo nasce dallo studio del professor Marco Collareta, docente all’Università di Pisa, che ha analizzato le antiche croci per fornire adeguati strumenti di lettura di questi preziosi oggetti liturgici. I risultati della ricerca sono confluiti in una pubblicazione edita da Pisa University Press, corredata da un saggio di carattere documentario della dottoressa Daria Gastone e dall’apparato fotografico di Nicola Gronchi.

Le visite gratuite, a numero limitato, si svolgeranno secondo il seguente orario: 14:30, 16:00, 17:30 con prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti a partire dal 22 ottobre, contattando i seguenti recapiti 050.565536 – eventi@pisa.chiesacattolica.it(dalle 9:00 alle 12:30 escluso sabato e domenica).